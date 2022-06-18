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В Беларуси ускорилось падение ВВП

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  • 18.06.2022, 9:42
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В Беларуси ускорилось падение ВВП

Какие отрасли и регионы тянут вниз экономику.

В Беларуси ускорилось падение валового внутреннего продукта. В январе-мае этот показатель упал на 3,4% к аналогичному периоду 2020 года. В Минэкономики заявляют, что нынешнее падение ВВП было ожидаемым и рассчитывают, что во втором полугодии удастся замедлить снижение этого показателя. Журналисты zerkalo.io посмотрели, как отрасли больше всего тянут экономику вниз.

В строительстве ВВП в январе-мае упал на 12,4% к аналогичному периоду прошлого года, в транспортной сфере, складировании, почтовой и курьерской деятельности — на 11,8%.

Белстат не приводит, как в целом сработала промышленность за пять месяцев этого года, но обрабатывающая ушла в минус — на 4,9%, а горнодобывающая показала плюс в 3,2%. Рост продемонстрировала также такая сфера как информация и связь, где плюс составил 8,3%.

Сельское, лесное и рыбное хозяйства просели на 1,9%.

Если смотреть, как выглядит ситуация с ВВП по регионам, то везде оказался минус. Заметнее всего этот показатель в январе-мае просел в Минской области — на 6,7%. Для сравнения: в Минске минус составил 3,1%.

Что говорят в Минэкономики

В ведомстве считают, что падение ВВП было ожидаемо, «так как белорусская экономика находится в активной фазе трансформации».

«Естественно, беспрецедентное внешнее давление потребовало огромного пласта работы госорганов и отраслей по перестройке производственных процессов и сбытовых цепочек, выходу на новые рынки. Этому способствует реализация комплексного плана поддержки экономики и иных решений, принимаемых оперативно-ситуационным штабом при правительстве. На текущий момент выполнено почти 2/3 мероприятий плана. Но для того, чтобы они сработали в полную силу, требуется время», — заявил замминистра экономики Дмитрий Ярошевич.

В ведомстве рассчитывают, что принятая чиновниками поддержка экономики поможет замедлить падение ВВП.

«По нашим оценкам, восстановительная динамика будет наблюдаться во втором полугодии, — прогнозируют в ведомстве. — Однако уже сейчас можно констатировать, что ситуация в экономике контролируема, не допускается формирование дисбалансов и обеспечивается выполнение всех социальных обязательств государства. Как следствие, замедляется инфляция, в целом устойчиво финансовое состояние предприятий, товарные рынки обеспечены продуктами питания и товарами первой необходимости. На внешнем контуре, вопреки всем сложностям, наблюдаем рекордное положительное сальдо — почти 1,3 млрд. долларов».

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