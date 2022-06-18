закрыть
18 июня 2022, суббота, 11:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, как на самом деле задерживали журналиста «Комсомольской правды» Можейко

  • 18.06.2022, 10:20
  • 6,340
Стало известно, как на самом деле задерживали журналиста «Комсомольской правды» Можейко

Эта версия расходится с тем, что ранее озвучивало МВД.

Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко задержали еще в октябре. Взяли его в московском аэропорту. Как это произошло, он рассказал своим сокамерникам. И эта версия расходится с тем, что ранее озвучивало МВД.

Историю Можейко рассказал «Весне» программист Алексей Ковалевский, который какое-то время сидел с журналистом.

«Я застал, когда он находился на первой стадии: «Они же разберутся, сейчас меня отпустят». Это добрый и искренний человек, иногда даже как дитя. Он очень сильно надеялся, что за него вступится российская часть газеты и его освободят, но было видно, что этого не будет, судя по инкриминируемым ему статьям и по резонансности дела.

Геннадий рассказывал нам, как его задержали. Он поехал в Москву и хотел оттуда вылететь куда-то. Его задержали сотрудники ФСБ в аэропорту в Москве. Потом завезли на белорусскую границу и передали КГБ Беларуси. Россияне здесь сотрудничали без всяких процедур.

Журналист говорил, что его ждали уже в Москве. Еще к паспортному контролю, по словам Геннадия, к нему подходили какие-то люди и шушукались. На паспортном контроле его взяли под руки и все».

Министерство внутренних дел ранее заявляло, что Можейко задержали в Минске. По их версии, журналист хотел из России вылететь в третью страну, но при попытке сделать это узнал, что был признан нежелательным на территории России. Поэтому никуда вылететь он не смог и, как утверждалось, вернулся в Беларусь, где и был задержан.

Главный редактор российской «Комсомолки» Владимир Сунгоркин так описывал задержание:

«Неофициально мы знаем следующее: когда он приехал в аэропорт Шереметьево на регистрацию рейса в Варшаву, к нему подошли сотрудники наших спецслужб — опять же, я говорю «наши» неофициально — и сказали: «Дорогой товарищ Можейко Геннадий, вы числитесь у нас в списках неугодных персон и должны покинуть Москву», — рассказал Сунгоркин.

Как я понимаю, он ответил: «Охотно оставлю, вот мой билет в Варшаву». «Извините, нет-нет-нет, вы должны покинуть Москву и вернуться туда, откуда вы к нам прибыли, вы должны вернуться в Минск, и мы вам в этом поможем».

Главный редактор «КП» отмечал, что Можейко провели в самолет на рейс в Минск, там его встретили сотрудники КГБ Беларуси и уже провели понятно куда.

Геннадий Можейко сейчас на Володарке. Его обвиняют по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти) и ст. 130 (разжигание розни).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин
Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип