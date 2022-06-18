Стало известно, как на самом деле задерживали журналиста «Комсомольской правды» Можейко 18.06.2022, 10:20

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Эта версия расходится с тем, что ранее озвучивало МВД.

Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко задержали еще в октябре. Взяли его в московском аэропорту. Как это произошло, он рассказал своим сокамерникам. И эта версия расходится с тем, что ранее озвучивало МВД.

Историю Можейко рассказал «Весне» программист Алексей Ковалевский, который какое-то время сидел с журналистом.

«Я застал, когда он находился на первой стадии: «Они же разберутся, сейчас меня отпустят». Это добрый и искренний человек, иногда даже как дитя. Он очень сильно надеялся, что за него вступится российская часть газеты и его освободят, но было видно, что этого не будет, судя по инкриминируемым ему статьям и по резонансности дела.

Геннадий рассказывал нам, как его задержали. Он поехал в Москву и хотел оттуда вылететь куда-то. Его задержали сотрудники ФСБ в аэропорту в Москве. Потом завезли на белорусскую границу и передали КГБ Беларуси. Россияне здесь сотрудничали без всяких процедур.

Журналист говорил, что его ждали уже в Москве. Еще к паспортному контролю, по словам Геннадия, к нему подходили какие-то люди и шушукались. На паспортном контроле его взяли под руки и все».

Министерство внутренних дел ранее заявляло, что Можейко задержали в Минске. По их версии, журналист хотел из России вылететь в третью страну, но при попытке сделать это узнал, что был признан нежелательным на территории России. Поэтому никуда вылететь он не смог и, как утверждалось, вернулся в Беларусь, где и был задержан.

Главный редактор российской «Комсомолки» Владимир Сунгоркин так описывал задержание:

«Неофициально мы знаем следующее: когда он приехал в аэропорт Шереметьево на регистрацию рейса в Варшаву, к нему подошли сотрудники наших спецслужб — опять же, я говорю «наши» неофициально — и сказали: «Дорогой товарищ Можейко Геннадий, вы числитесь у нас в списках неугодных персон и должны покинуть Москву», — рассказал Сунгоркин.

Как я понимаю, он ответил: «Охотно оставлю, вот мой билет в Варшаву». «Извините, нет-нет-нет, вы должны покинуть Москву и вернуться туда, откуда вы к нам прибыли, вы должны вернуться в Минск, и мы вам в этом поможем».

Главный редактор «КП» отмечал, что Можейко провели в самолет на рейс в Минск, там его встретили сотрудники КГБ Беларуси и уже провели понятно куда.

Геннадий Можейко сейчас на Володарке. Его обвиняют по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти) и ст. 130 (разжигание розни).

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