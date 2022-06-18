Пенсии белорусов съела инфляция

Пенсии белорусов съела инфляция1
- 18.06.2022, 14:47
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В Беларуси пятый месяц подряд падают реальные пенсии.
Средняя пенсия неработающего на заслуженном отдыхе белоруса в мае составила 583,1 рубля. Об этом сообщает Минтруда. Эта сумма почти на 39 рублей больше, чем в январе. Однако рост пенсий «съела» инфляция.
В мае средняя пенсия неработающего белоруса по сравнению с началом года выросла на 38,5 рубля, или на 7,1%. Однако этот рост «съела» разогнавшая инфляция. Напомним, за январь-май инфляция в Беларуси составила 11,9%.
Напомним, в Беларуси пятый месяц подряд падают реальные пенсии. В апреле они в целом по стране снизились на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Белстата (статистика за май пока не обнародована).