закрыть
18 июня 2022, суббота, 20:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На «Гродно Азот» останавливаются два цеха

  • 18.06.2022, 20:26
  • 1,744
На «Гродно Азот» останавливаются два цеха

В чем причина?

С 19 июня на «Гродно Азот» «из-за планового капитального ремонта» остановят работу двух цехов: аммиак-4 и карбамид-4, сообщает «Гродненcкий химик».

«При проведении плановой остановки, с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается», — сообщает газета предприятия

Напомним, сейчас предприятие находится под санкциями, что вызвало трудности в его работе. В целом по химической отрасли «сократилась возможность деловых контактов со многими мировыми компаниями, снизился экспорт и импорт товаров», сообщал недавно заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Олег Курилин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин
Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип