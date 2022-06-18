На «Гродно Азот» останавливаются два цеха 18.06.2022, 20:26

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В чем причина?

С 19 июня на «Гродно Азот» «из-за планового капитального ремонта» остановят работу двух цехов: аммиак-4 и карбамид-4, сообщает «Гродненcкий химик».

«При проведении плановой остановки, с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается», — сообщает газета предприятия

Напомним, сейчас предприятие находится под санкциями, что вызвало трудности в его работе. В целом по химической отрасли «сократилась возможность деловых контактов со многими мировыми компаниями, снизился экспорт и импорт товаров», сообщал недавно заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Олег Курилин.

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