ВВП Беларуси уходит в «свободное падение» 1 19.06.2022, 10:27

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Сокращение показателей за май стало рекордным в этом году.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси за месяц по предварительным оценкам сократился на 8,6% к уровню мая 2021 года. Это уже четвертое месячное снижение кряду и самое глубокое в году.

В отраслевом разрезе главный вклад в падение ВВП за май внесла обрабатывающая промышленность – 2,8-2,9 п.п. (процентных пункта). Негативный вклад секции строительства составил около 1,2-1,3 п.п., торговли — 1,6-1,7 п.п., транспорта и логистики — 1,5-1,6 п.п.

Валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности упала май к маю на 11%, энергетики — на 9%, строительства — на 22%, торговли — на 16%, транспорта и логистики — на 26% (оценки округлены до целого).

Динамика оптового и розничного товарооборота оказалась в минусе — на 25,4% и 6,2% к маю прошлого года. Это эффекты от санкций (в случае оптовиков) и окончания ажиотажного спроса (в случае ритейла).

В мае текущего года также упали инвестиции в основной капитал — на 25% к маю 2021 года. Снижение состоялось к низкой базе: в мае прошлого года была просадка к маю 2020-го на 8,5%, пишет телеграм-канал BANKI24.BY.

Промышленное производство снизилось на 11% май к маю. Уровень складских запасов на 1 июня вырос на 34,2% в денежном выражении к отметке 1 июня 2021 года.

Складские запасы к объему среднемесячного выпуска составили 69,2% (годом ранее — 59,6%). Такой же уровень запасов отмечался 1 июня 2016 года.

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