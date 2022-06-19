США и Китай совместными усилиями будут пережевывать Россию 6 Тарас Загородний, «Главред»

19.06.2022, 10:45

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Надежда Кремля на Пекин испаряется с колоссальной скоростью.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев на Петербургском международном экономическом форуме при российском президенте Владимире Путине заявил, что не признает "квазигосударственные образования" на Донбассе, то есть "ЛНР" и "ДНР", как не признает и Тайвань, Косово, Южную Осетию и Абхазию.

Казахстан, по словам Токаева, неукоснительно поддерживает принцип незыблемости международно признанных границ.

Думаю, что прямой публичный наезд на Путина в его присутствии со стороны президента Казахстана – это не только его личная позиция, но и большой и пламенный привет от Китая.

Поднебесная публично пока не может отказаться от поддержки Путина. Ведь все-таки политика там достаточно инерционная, и в политической культуре там доминирует принцип "сохранения лица", как и во всей Азии.

К слову, Токаев – вообще-то дипломат, МГИМО заканчивал. И я вообще не припомню, чтобы политики Казахстана так резко говорили, тем более, в адрес России.

Кстати, за два дня до эпохальной речи Токаева из МИДа Китая был уволен некий Лэ Юйчэн, который публично поддерживал Россию после вторжения в Украину. Это очень показательно.

Так что главная надежда России – на Китай – испаряется с очень большой скоростью.

Судя по последним событиям, многополярный мир выстраивается, но в нем не будет России.

США и Китай уже вышли на стратегическое соглашение, где общими усилиями будут пережевывать Россию.

А там есть, что пережевывать следующие лет 50...

Тарас Загородний, «Главред»

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