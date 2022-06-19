«Путина надо убирать»: в России зреет раскол элит 14 19.06.2022, 17:18

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Чем недовольны в ближайшем окружении диктатора?

В окружении диктатора Владимира Путина появились большие сомнения насчет правильности выбранного курса России, а это первый серьезный звоночек того, что принято называть расколом элиты, утверждает международный обозреватель Иван Яковина.

Кто на что жалуется и способны ли они на то, чтобы убрать Путина, Яковина проанализировал в эфире Радио НВ.

В расцвет российской экономики не верят даже приближенные к Путину люди.

Недавно сразу три человека из окружения диктатора (двое — из ближнего, один — из дальнего) написали интересные колонки для издания РБК.

Самый дальний — Рубен Варданян. Это основатель Тройки Диалога — наверное, первая и главная финансово-инвестиционная компания в России. Варданян — отец-основатель российской финансовой сферы, можно его так назвать.

Он объявил, что на Россию движется очень серьезный кризис. Там запрещено называть кризис «кризисом», сказали, что нужно применять словосочетание «трансформационные изменения». Он пишет: «Трансформации будут болезненными, и не останется ни одной сферы нашей жизни, которую бы они не затронули. Ситуация намного опаснее, чем падение какой-либо системы или военный, экономический, финансовый конфликт». То есть он говорит, что кризис, который движется на Россию, — хуже, чем война, чем экономический кризис и чем финансовое противостояние с Западом. Он думает, что на Россию движется огромная ж…па.

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