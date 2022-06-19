Белорусский гандболист Королек стал MVP «Финала четырех» Лиги Чемпионов
- 19.06.2022, 22:07
Он играет за польский клуб «Виве Кельце».
19 июня «Виве Кельце» уступил по пенальти «Барселоне» (35:37) в «Финале четырех» Лиги чемпионов.
Белорусский гандболист «Виве Кельце» Артем Королек стал MVP финала.
На счету белоруса 4 гола, один из которых Королек забил на последних секундах второго периода, сравняв счет и переведя матч в дополнительное время.
ARTSEM KARALEK 🌟🌟🌟 pic.twitter.com/4LeiLzP014— EHF Champions League (@ehfcl) June 19, 2022