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Белорусский гандболист Королек стал MVP «Финала четырех» Лиги Чемпионов

  • 19.06.2022, 22:07
Белорусский гандболист Королек стал MVP «Финала четырех» Лиги Чемпионов

Он играет за польский клуб «Виве Кельце».

19 июня «Виве Кельце» уступил по пенальти «Барселоне» (35:37) в «Финале четырех» Лиги чемпионов.

Белорусский гандболист «Виве Кельце» Артем Королек стал MVP финала.

На счету белоруса 4 гола, один из которых Королек забил на последних секундах второго периода, сравняв счет и переведя матч в дополнительное время.

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