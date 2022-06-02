Ученые создали уникальную оптическую иллюзию 7 2.06.2022, 8:20

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иллюстрационное фото

От ее правдоподобности увеличиваются зрачки.

Норвежские психологи создали оптическую иллюзию, которая настолько качественно обманывает мозг, что он запускает физиологические реакции. Иллюзию расширяющейся черной дыры воспринимают 86% людей, пишет ScienceAlert .

Эффект движения иллюзии придает круглое пятно и градиент. Человеку кажется, что его засасывает в черный тоннель, и приближается кромешная тьма. Из-за этого у него увеличиваются зрачки — глаза хотят получить больше света.

Когда круглое пятно было не черного, а другого цвета, восприятие иллюзии падало на 6%.

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