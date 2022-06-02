закрыть
2 июня 2022, четверг, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые создали уникальную оптическую иллюзию

7
  • 2.06.2022, 8:20
  • 5,238
Ученые создали уникальную оптическую иллюзию
иллюстрационное фото

От ее правдоподобности увеличиваются зрачки.

Норвежские психологи создали оптическую иллюзию, которая настолько качественно обманывает мозг, что он запускает физиологические реакции. Иллюзию расширяющейся черной дыры воспринимают 86% людей, пишет ScienceAlert .

Эффект движения иллюзии придает круглое пятно и градиент. Человеку кажется, что его засасывает в черный тоннель, и приближается кромешная тьма. Из-за этого у него увеличиваются зрачки — глаза хотят получить больше света.

Когда круглое пятно было не черного, а другого цвета, восприятие иллюзии падало на 6%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников