Ученые создали уникальную оптическую иллюзию

Ученые создали уникальную оптическую иллюзию7
- 2.06.2022, 8:20
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От ее правдоподобности увеличиваются зрачки.
Норвежские психологи создали оптическую иллюзию, которая настолько качественно обманывает мозг, что он запускает физиологические реакции. Иллюзию расширяющейся черной дыры воспринимают 86% людей, пишет ScienceAlert .
Эффект движения иллюзии придает круглое пятно и градиент. Человеку кажется, что его засасывает в черный тоннель, и приближается кромешная тьма. Из-за этого у него увеличиваются зрачки — глаза хотят получить больше света.
Когда круглое пятно было не черного, а другого цвета, восприятие иллюзии падало на 6%.