Бразилия вытесняет белорусский калий с мировых рынков 2 2.06.2022, 9:11

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Потенциал запасов калийных солей в стране сравним с месторождениями в России, Беларуси и Канаде.

Катастрофическая нехватка удобрений на глобальном рынке заставила правительство Бразилии искать пути для решения проблемы обеспеченности ими сельского хозяйства страны, пишет belmarket.by.

Одним из направлений является создание собственного производства органических удобрений из речных и морских водорослей, позволяющих обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Кроме того, вновь рассматривается вопрос о добыче калия в пределах Амазонского бассейна, где проживают коренные народы.

Бразилия, являясь крупнейшим в мире поставщиком сельскохозяйственных культур, закрывает почти 100% своих потребностей в калийных удобрениях за счет импорта. Ранее Россия и Беларусь обеспечивали 44% импорта удобрений, поставки также шли из Канады, ФРГ и Израиля.

Нехватка калия на мировом рынке вынуждает власти страны задуматься о развитии национального производства калийных удобрений в Бразилии.

«Потенциал запасов калийных солей в Бразилии сравним с месторождениями в России, Беларуси и Канаде, если не превышает их», — отметил Марсио Ремедио, директор Геологической службы Бразилии.

«Коренные жители не против добычи полезных ископаемых. Мы лишь опасаемся огромного негативного влияния на экологию и традиционный образ жизни народов», — заявил Серхио ду Насименту, представитель народности мура.

В 2010 году компания Potássio do Brasil начала проект по освоению Амазонского калиеносного бассейна, однако в 2016 году он был заморожен после протестов местного населения.

Теперь вновь рассматривается вопрос о возобновлении работ и организации добычи калия. «Бразилии необходимо наладить добычу калийных удобрений в пределах Амазонского бассейна, не обращая внимания на возражения коренных народов», — заявил президент страны Жаир Болсонару.

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