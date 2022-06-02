Hewlett Packard Enterprise уходит из Беларуси 1 2.06.2022, 10:26

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Ранее компания деактивировала учетные записи белорусских и российских пользователей на своих сервисах.

«После приостановки поставок и продаж в России и Беларуси в конце февраля компания HPE внимательно следила за ситуацией. Для нас больше нецелесообразно продолжать деятельность в России и Беларуси, и мы продолжаем планомерно сворачивать наш оставшийся бизнес в этих странах. Мы стремимся к прозрачному общению с пострадавшими членами нашей команды, клиентами и партнерами, поскольку мы сворачиваем деловые операции в двух странах», — говорится в заявлении, датированным 1 июня, сообщает zerkalo.io.

Ранее компания американская IT-компания Hewlett Packard Enterprise, производитель серверов, суперкомпьютеров, систем хранения данных, сетевого и прочего оборудования перестала обслуживать клиентов из России и Беларуси, деактивировав их учетные записи на своих сервисах.

Это стало вторым шагом компании по реализации санкций — ранее производитель прекратил поставку оборудования в Россию и Беларусь.

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