Минская служба такси «Пятница» остановила свою работу 2.06.2022, 13:09

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Компания хотела «создать такси с человеческим лицом».

Столичная служба такси «Пятница», которая хотела «создать такси с человеческим лицом», останавливает работу. Об этом компания сообщила на своем сайте.

На сайте службы такси «Пятница» сообщается, что руководство приняло решение приостановилась работу их такси с 1 июня 2022 года из-за «ряда обстоятельств и изменениями на рынке услуг». Компания обещает уведомить клиентов их службы о дальнейших изменениях в работе службы.

Напомним, служба такси «Пятница» начала работать в Минске с 2015 года, она позиционировала себя как «премиум»: поездки в такси этой службы стоили дороже, чем у конкурентов. Но машины были новые, водители проходили отбор. В конце 2015-го компания удивляла своих пассажиров — бесплатно возила их в элитных и спортивных суперкарах.

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