закрыть
2 июня 2022, четверг, 15:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минская служба такси «Пятница» остановила свою работу

  • 2.06.2022, 13:09
  • 2,424
Минская служба такси «Пятница» остановила свою работу

Компания хотела «создать такси с человеческим лицом».

Столичная служба такси «Пятница», которая хотела «создать такси с человеческим лицом», останавливает работу. Об этом компания сообщила на своем сайте.

На сайте службы такси «Пятница» сообщается, что руководство приняло решение приостановилась работу их такси с 1 июня 2022 года из-за «ряда обстоятельств и изменениями на рынке услуг». Компания обещает уведомить клиентов их службы о дальнейших изменениях в работе службы.

Напомним, служба такси «Пятница» начала работать в Минске с 2015 года, она позиционировала себя как «премиум»: поездки в такси этой службы стоили дороже, чем у конкурентов. Но машины были новые, водители проходили отбор. В конце 2015-го компания удивляла своих пассажиров — бесплатно возила их в элитных и спортивных суперкарах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман
Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов