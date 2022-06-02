Разведка США узнала, за чей счет строилась яхта Путина «Шахерезада» 10 2.06.2022, 13:15

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Судно оценивается в 700 миллионов долларов.

Cтроительство лодки «Шахерезада», известной также как «яхта Путина», осуществлялось за деньги группы инвесторов во главе с другом российского диктатора Геннадием Тимченко. Об этом свидетельствуют данные разведки США, пишет The New York Times.

Сообщается, что строительством «Шахерезады» руководила компания Imperial Yachts, принадлежащая московскому бизнесмену Евгению Кочману. Данная компания также занималась строительством яхты Crescent («Полумесяц»), принадлежащей, как считает испанская полиция, главе «Роснефти» Игорю Сечину, а также яхты Amadea миллиардера Сулеймана Керимова.

Amadea оценивается в 325 миллионов долларов, «Шахерезада» – в 700 миллионов долларов, Crescent – в 600 миллионов долларов. Согласно документам, «Шахерезада» принадлежит Эдуарду Худайнатову, он же формально является владельцем яхты Amadea, которая сейчас арестована на Фиджи. Однако в случае с последней лодкой США смогли доказать в суде, что ей на самом деле владеет Сулейман Керимов.

Газета отмечает, что сама Imperial Yachts представляет собой олигархически-промышленный комплекс, контролирующий поток миллиардов долларов от связанных с властью россиян. На сегодняшний день данная компания находится под пристальным вниманием властей США.

В мае стало известно, что итальянские власти арестовали в порту Марина-ди-Каррара 140-метровую суперяхту «Шехерезада».

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