Наталья Радина: Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки? 2.06.2022, 15:17

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Наталья Радина

Главный редактор сайта Charter97.org ответила Алексею Арестовичу.

Реакцию на заявление советника Офиса президента Украины белорусская журналистка Наталья Радина опубликовала в «Фейсбуке»:

— В последнем интервью Марку Фейгину советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, хитро щурясь, заявил, что в Беларуси скоро начнется «что-то интересное». Лукашенко, мол, не марионетка Кремля, «там все очень сложно». Скоро он раздаст «ополчению» оружие и… Дальше Арестович замолчал. Видимо, надо понимать, скоро Лукашенко объявит войну России и перейдет на сторону Украины.

Господи, нет уже сил комментировать этот бред.

Хочется только спросить уважаемого эксперта, где была его прозорливость все последние годы и конкретно накануне 24 февраля 2022 года, когда с территории Беларуси полетели ракеты и пошли танки в Украину? Ведь и тогда он нас уверял наряду с многими украинскими экспертами, что «батька» хитрый и держит ситуацию под контролем. Поэтому Украина и оказалась незащищенной с севера и очевидное для всех, кроме вот таких «знатоков», нападение со стороны Беларуси стало вдруг для них «ножом в спину».

Сколько еще ракет должно прилететь из Беларуси, чтобы арестовичи прекратили нести эту чушь про «самостоятельного игрока» Лукашенко?

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