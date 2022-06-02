Минфин США расширил санкционный список против России

Минфин США расширил санкционный список против России1
- 2.06.2022, 18:37
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В него попали «Северсталь», 17 физлиц и 16 юрлиц.
Минфин США ввел новые санкции против России. В обновленный список попали 17 россиян и 16 юрлиц из РФ.
Ограничительные меры введены в том числе против пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, бизнесмена Алексея Мордашова и его семьи. Под санкции попала компания «Северсталь», ее акции на фоне этого падают на Мосбирже более чем на 8%, до минимума с июля 2020 года.
Также санкции коснулись семи яхт и трех самолетов, которые связывают с россиянами.