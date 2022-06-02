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В Молдове запретили показ российских новостей и пропагандистских телешоу

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  • 2.06.2022, 20:54
  • 2,640
В Молдове запретили показ российских новостей и пропагандистских телешоу

Парламент Молдовы принял закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой.

Депутаты парламента Молдовы во втором чтении проголосовали за принятие законопроекта о борьбе с пропагандой, пишет NewsMaker.

Согласно документу, в стране будет введен запрет на «ретрансляцию по радио и телевидению информационных, военных, политических и аналитических программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении», в число которых входит и Россия. Поэтому на ретранслирующих российский контент молдавских телеканалах можно будет сохранить только фильмы, сериалы, музыку и развлекательные передачи.

Аналогичный запрет уже вводился в 2017 году. Тогда обсуждение законопроекта в парламенте заняло три часа. Хотя в документе и не говорилось непосредственно о запрете трансляции именно российских программ и не было ни слова о российской пропаганде, сторонники нововведений говорили именно о ней и вреде, который она приносит.

В конце 2020 года этот запрет был отменен.

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