Сколько айтишников уехало из Беларуси 8 20.06.2022, 11:03

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Сегодня можно говорить о двух волнах ИТ-эмиграции.

Сегодня можно говорить о двух волнах ИТ-эмиграции: после августа 2020 года и после начала войны в Украине в феврале 2022-го.

Чтобы подсчитать примерное число релокантов, dev.by обратились к двум типам информации:

статистика по числу полученных виз (в т. ч. специализированных виз для айтишников) и/или въехавших беларусов в ту или иную страну за определенный период;

косвенные данные (часто примерные): цифры, полученные от анонимных источников в крупных компаниях; число участников экспатских чатов в разных странах; размер зарубежных офисов беларусских компаний; анкеты dev.by.

За основу подсчетов были взяты наиболеее популярные среди релокантов локации: Польша, Украина (до войны), Грузия, Узбекистан, Литва.

Большинство айтишников переезжают в Польшу в рамках программы Poland Business Harbour. Недавно телеграм-канал «Беларусы в Польше» опубликовал (со ссылкой на МИД Польши) статистику по визам PBH. Всего их получили 33 373 граждан Беларуси. В период с сентября 2020 года по февраль 2022 года визу получили 25 376 белорусов. По оценке dev.by, В Польшу переехало до 8-10 тысяч ИТ-специалистов.

Официальную информацию по числу релокантов из Беларуси озвучил заместитель министра по цифровой трансформации Украины в октябре 2020 года — 1,2 тысячи айтишников въехали в Украину за 2,5 месяца. За весь 2021 год белорусам было выдано 4 379 видов на жительство в Украине. По подсчетам dev.by, в страну переехали до 2-4 тысяч айтишников.

После 24.02 Грузия стала одним из самых популярных направлений для переезда белорусов. За первые три недели после начала войны в страну приехали 15 777 человек. Айтишников, переехавших в Грузию, как считает dev.by может быть до 2-4 тысяч.

Узбекистан - еще одно популярное направление для релокейта после 24 февраля. Разработчик iTechArt рассказывал подробности переезда своих коллег в Узбекистан: «Нас встречал человек из ИТ-парка. Он сказал, что за первые две недели после начала войны из Беларуси в страну прилетели 2500 айтишников. Кроме iTechArt он упомянул работников EPAM и Exadel».

По данным на май 2022 года, в литовских офисах ИТ-компаний из Беларуси работали чуть более 2 тысяч человек. В последние месяцы EPAM, Wargaming, Belka Games, Flo, Melsoft ускорили найм в свои литовские офисы — возможно, за счет релокантов из Беларуси и России. Переехать в Литву могли до 2-3 тысяч айтишников.

С осени 2020 года Беларусь могли покинуть от 16 до 23 тысяч айтишников.

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