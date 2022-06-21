Рабочий «Гродно Азота»: Война уничтожила все наработки по фирмам-прокладкам в Украине 1 21.06.2022, 7:46

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фото: grodno.in

На заводе понимают, что Лукашенко подставил страну под санкции.

Война в Украине привела к тому, что химическая отрасль Беларуси оказалась на «голодном пайке». Сказались не только западные санкции, но и потеря рынка сбыта. Работник «Гродно Азота» на условиях анонимности прокомментировал сайту Charter97.org, что происходит на предприятии, которое долгое время являлось одним из флагманов белорусской промышленности:

— После введения санкций странами Евросоюза Украина некоторое время оставалась главным рынком сбыта продукции предприятия. Стоимость продукции «Гродно Азота» очень сильно зависит от цен на газ. Благодаря договоренностям Лукашенко с Кремлем, цены на газ были достаточно низкими, соответственно — помогали «Азоту» сбывать продукцию по самым выгодным схемам.

Было создано большое количество фирм-прокладок в Украине. И все это строилось непосредственно на личных связях бывшего вице-премьера Игоря Ляшенко, который пришел на должность гендиректора «Гродно Азота». Но война уничтожила все эти наработки

Директор «козыряет» работой на внутренний рынок, но это всегда либо в ноль, либо в минус. Колхозам удобрения продают по себестоимости и расчет идет в белорусских рублях

— У предприятия были серьезные проблемы с кадрами. Усилились ли они после начала войны?

— Определенно усилились, но война мало на это повлияла, тут большее значение имеет личность директора. Толковых специалистов становится все меньше и меньше, просто с Ляшенко никто не может сработаться. Люди уезжали из страны еще до войны и продолжают уезжать из-за политического кризиса, а также отсутствия безопасности.

Многие ушедшие имели большой опыт работы за плечами. Оборудование, на котором работали профессионалы, было чуть ли не продолжением их рук. Опытные рабочие знали практически все экстренные ситуации, которые могут случиться и знали, что они справятся с этим.

Нельзя сказать, что вновь пришедшие — это все плохие работники. Конечно же, это не так, просто опытные сотрудники могли научить молодое поколение, не создавая эту пропасть в передаче знаний.

Что касается управляющих кадров, здесь сказать труднее. Естественно, их работа менее ответственна, но не менее значима. Более опытный менеджер, который знает подход к персоналу, с которым проработал много лет, может добиться большего, чем вновь пришедший управляющий с вновь пришедшим персоналом.

— В прошлом году на «Гродно Азоте» было много технических проблем, неполадок, устранены ли они?

— С каждым годом проблемы износа только усугубляются. Деньги, вроде как, осваиваются, но это мало спасает ситуацию. Износ оборудования — дело серьезное. Во-первых, все решает возраст некоторых установок, во-вторых — качество, в-третьих, если новое оборудование было закуплено до санкций, то некоторые изнашиваемые детали нужно закупать с определенной периодичностью у производителя. Есть возможность заменить оборудование на другое, но, например, российские детали в немецкий насос не поставишь. А поменять полностью насос — дело крайне дорогостоящее и требует высоких затрат. Проблема персонала влияет на качество проведения работ по ремонтам.

— Что происходит с независимым профсоюзом на предприятии?

— Независимый полностью разрушили. Те, кто был в нем, испытывают большие проблемы при продлении контрактов. Как правило — это долгие беседы, угрозы. Человек должен стоять и доказывать, что в первую очередь он — специалист.

— Как изменилось материальное благополучие рабочих?

— Сложно ответить однозначно, ведь у каждого своя ситуация, но если посмотреть на траты домохозяйств, то они, конечно, снизились. Люди многое не могут себе позволить. Несмотря на повышение зарплаты с учетом инфляции, она наоборот снизилась. Сейчас в магазин зайти и купить, грубо говоря, молоко и батон, — рублей 20 уходит. Но так как рост цен — это дело уже стандартно-постоянное, с каждым месяцем все становится только хуже.

— А есть ли в Гродно альтернатива работе на «Гродно Азоте», если ты увольняешься?

— Если речь идет о технологическом персонале, то вряд ли в городе найдется место для такого уровня специалистов с сопоставимым уровнем доходов. Если речь идет об электриках, то многие и так работают на себя: у кого-то ИП, кто то «под черным флагом». Тоже самое можно сказать и про слесарей, многие подрабатывают у себя в гараже. Опять же, многие подрабатывают в такси. Но чтобы найти примерно такое же место в городе, это надо очень сильно постараться.

— Как вообще выглядит экономическая ситуация в таком областном городе, как Гродно?

— Если оценивать по «Гродно Азоту», то жить можно. Но учитывая, что тяжеловато жить даже с зарплатой на градообразующем предприятии, сложно представить, как люди выживают с зарплатами ниже. Ведь цены на коммуналку, продукты и общие траты у всех одинаковые. Плюс у некоторых больше двух детей. Сложно представить, как люди, построившие квартиры, делают ремонты, так как ценник на стройматериалы просто космический.

— Какие настроения царят среди рабочих? Понимают ли они, кто виновен в том, что происходит в стране?

— Мне кажется, что на заводе мало осталось вменяемых, а главное — смелых людей, способных в открытую сказать все, что они думают о сложившейся ситуации.

Естественно, они понимают, что война — это плохо, что Лукашенко подставил страну под санкции, что трудности на предприятии — из-за политического кризиса в стране, но стараются молчать.

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