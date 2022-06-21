Экономика Гомельской области «уходит в пике» 2 21.06.2022, 11:40

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Такого падения не было даже в первый год пандемии COVID-19.

Национальный статистический комитет опубликовал свежие данные об экономическом развитии Гомельской области. Показатели большинства отраслей устремились в крутое пике. «Рассказываем, какие сферы испытывают наибольшие проблемы», - пишет «Флагшток».

Начало года для экономики Гомельской области вышло многообещающим. На фоне прогнозируемого окончания пандемии по итогам января рост валового регионального продукта составил 4%. Но уже в марте все круто изменилось. После вторжения российских войск в Украину с территории Беларуси и незамедлительно последовавших санкций со стороны стран Запада в марте вместо ожидаемого прироста валовой региональный продукт ушел в минус. С каждым новым месяцем глубина падения продолжает увеличиваться.

Динамика валового регионального продукта по отношению к соответсвующему периоду 2021 года, %

Такого падения экономики по итогам первых пяти месяцев не было даже в первый год пандемии COVID-19. Тем не менее, можно не сомневаться — дно еще не достигнуто. Как минимум потому, что европейские санкции на договора по деревобработке и продукции металлургии, заключенные до 2 марта 2022 года, начали распространяться только с 4 июня.

Более детальный анализ статистических данных говорит о том, что падение экономики вызвано не только влиянием санкций. «Минусуют» почти все отрасли.

Объем промышленного производства за 5 месяцев 2022 года сократился на 3,7%. Но это не самый худший показатель среди всех отраслей.

Наиболее обвальное падение наблюдается в строительстве, где размер добавленной стоимости по сравнению с прошлым годом уже к маю сократился на 13,7%. Несмотря на то, что строительство занимает менее 5% ВРП, упадок отрасли имел почти такие же последствия для экономики региона, как и сокращение объемов промышленного производства.

В то время пока пропагандисты на госканалах громко говорят об угрозах продовольственной безопасности в соседних странах, наше сельское хозяйство продолжает падение. За пять месяцев с начала года производство сельскохозяйственной продукции снизилось на 8,9% даже по сравнению с прошлым провальным годом.

Не останавливает свое падение и транспортная сфера. Пассажирооборот с начала года сократился на 3,2%, а грузовые перевозки — на 1,1%.

Синхронное падение показателей в разных отраслях не оставляет сомнений — экономика погружается в системный кризис. Точек роста, за счет которых можно было бы преодолеть санкционное давление, не просматривается. Это сулит крайне неблагоприятные перспективы. С каждым новым месяцем проблемы будут нарастать как снежный ком. Нынешний экономический спад грозит перерасти в длительную рецессию, которая по своим последствиям может оказаться значительно губительнее нынешнего падения.

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