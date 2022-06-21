Власти Псковской области предложили «Белавиа» летать по России из аэропорта Пскова 7 21.06.2022, 20:28

4,708

В России из-за санкций огромный дефицит самолетов.

Псковская область в попытке запустить больше рейсов в другие регионы России предложила организовать полеты из своего аэропорта белорусскому авиаперевозчику «Белавиа». Компания пока думает, рассказал губернатор Псковщины Михаил Ведерников в интервью ТАСС.

Как пояснил чиновник, сейчас в России из-за санкций «огромный дефицит» самолетов, кроме того, большие Boeing и Airbus при полетах из Пскова по России не заполняются полностью. Власти хотят открыть еще один, чартерный рейс на Москву, также запустить чартер на Казань.

— Но пока все уперлось в то, что просто физически нет свободных воздушных судов. Тем не менее у наших коллег-белорусов есть компания «Белавиа», и мы им предложили, чтобы летали их борты, — сказал Ведерников.

Он добавил, что компании «Белавиа» предложили хорошие условия в Пскове — нулевой оборотный рейс в аэропорту, то есть посадка, обслуживание самолета и взлет будут для них бесплатными.

— Но коллеги пока думают. Не знаю, может быть, есть у них свои какие-то сложности в этой части, но тем не менее мы готовы, — сказал Ведерников.

Он пояснил, что одна из проблем здесь заключается в том, что Псков не может из своего регионального бюджета субсидировать международные авиаперелеты. По словам губернатора, этот вопрос поднимал и Лукашенко во время их встречи на последней межправительственной комиссии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».