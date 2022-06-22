Роман Бессмертный об освобождении Беларуси: Стоит вспомнить пример генерала де Голля 1 22.06.2022, 8:46

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Польша, Литва и Украина должны способствовать появлению новой белорусской армии.

Бойня, устроенная российскими оккупантами под Киевом, вызвала шок во всем мире. Ирпень, Буча, Гостомель — сегодня эти города посещают европейские политики, но буквально три месяца назад там совершались военные преступления.

Во время оккупации бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный находился вместе с 83-летней матерью в селе Мотыжин, которое входит в Бучанский район. Ему чудом удалось выжить, так как российские военные преступники не узнали, что на подконтрольной им территории находится известный украинский политик.

Сайт Charter97.org поговорил с Романом Бессмертным о зверствах российских оккупантов, ответственности Лукашенко за преступления на Киевщине, суде над белорусским диктатором и об армии свободной Беларуси.

— Все происходившее описывается простым и очень жестоким словом, оно называется оккупация. Ты понимаешь, что к тебе пришли существа, которые не совсем люди, совсем не люди и совсем нелюди. Пытаясь ответить на вопрос, зачем издеваться над мирным населением, особенно над стариками, детьми, женщинами, вы никогда не найдете ответ. Зачем расстреливать машины, автомобили с детьми, стариками? Это понять просто невозможно. Зачем стрелять по жилым домам, школам, церквям?

Зная то, что я по роду своей деятельности знал, понимал, соотнести это с тем, что происходило и происходит сейчас, просто невозможно.

Если взять время после Второй мировой войны, то человечество делало все, чтобы никогда не наступила третья. То, что было принято в рамках международного гуманитарного права, создало механизмы противодействия войне, тем более в Европе. Представить себе такое отношение к людям невозможно. Поэтому на эту тему говорить тяжело, больно, неприятно.

— В том, что происходило в Мотыжине, обвиняют двух белорусов из ЧВК «Вагнера». Войска в Киевскую область заходили с территории Беларуси. Как бы вы оценили роль Лукашенко в тех зверствах, которые творились на Киевщине?

— Что касается диверсионно-разведывательных групп и частных армий, контрактников, которые привлекались через частные армии, то, к сожалению, этих людей было достаточно много. Так получилось, что мне пришлось видеть даже списки с фотографиями всех тех, кто был завербован и привлечен к этой работе. Это один из фактов, который нужно знать, нужно понимать. Ответственность за то, что происходило начиная с 2014 года, я имею в виду войну России против Украины, а также приобщение к этому делу белорусов, несет кремлевский режим и лукашенковский режим. Надо различать Лукашенко, его клику и белоруса, белоруса-европейца. И то, что часть белорусов побежала за длинным рублем, за долларом, нанимаясь через частные армии на эту войну, начиная с 2014 года, понятно, что это следствие существования в Беларуси режима Лукашенко.

— Почему мы продолжаем слышать от украинских политологов и аналитиков, что с Лукашенко нужно проводить политику realpolitik, как-то разговаривать?

— С моей точки зрения, с Лукашенко разговаривать уже поздно, разговаривать не о чем. Если и разговаривать, то только в рамках международного трибунала. Потому что на нем преступления по двум большим разделам. Раздел номер один — это его роль кремлевского сателлита и участие в войне против Украины, немотивированной, необъяснимой, прямой агрессии. Это первая группа статей, по которым он должен нести ответственность.

И вторая — это захват власти в Беларуси, можно сказать, во главе террористической группы, а также преступления против белорусского народа. Вот две группы, два раздела, по которым нужно вести расследование, вести судебное преследование Лукашенко. Потому что он ведет войну не только против украинского народа, украинского государства, он ведет войну против белорусского народа и белорусского государства. Он не есть ни белорусское государство, ни белорусский народ. Он есть личность, которая обманным, террористическим способом захватила власть в Беларуси, общаться с ним не о чем.

— Как вы считаете, нужно ли ВСУ наносить удары по позициям армии РФ в Беларуси?

— В соответствии с международным гуманитарным правом, использование любой территории, любых помещений, превращение их в военный объект, требует придерживаться регламента. В том числе — и обстрела этих территорий, помещений и так далее. Это все урегулировано международным правом. С точки зрения международного права украинские войска имеют право обстреливать территории, с которых ведется огонь, с которых ведется материально-техническое обеспечение армии агрессора. При этом нужно придерживаться правил, традиций ведения войны.

Здесь нужно понимать, что отсутствие таких обстрелов — это решение военного и политического командования этого не делать. Потому что с точки зрения международного права Украина имеет все необходимые аргументы для того, чтобы этот обстрел вести. Потому что в данном случае территория, ресурсы используются для ведения войны против украинского государства.

— В Украине воюют белорусские добровольцы, которые называют своей целью возвращение в Беларусь и свержение Лукашенко. Это возможно?.

— Что в нынешней ситуации необходимо делать: первое — очень важно создать переходное, демократическое, как пожелают назвать, правительство демократической Беларуси. Создать соответствующие структуры, Министерство обороны, соответствующий штаб и получить в подчинение полк, а в перспективе — армию Республики Беларусь, новую армию.

Для того, чтобы долго не объяснять, проведу параллель. То, что делали генерал Жиро и генерал (тогда еще полковник) де Голль, может быть ярчайшим примером того, как нужно действовать в нынешней ситуации.

Задача Украины, Польши, Литвы и европейского сообщества — максимально способствовать тому, чтобы на базе полка Кастуся Калиновского выросла армия демократического правительства Республики Беларусь. А дальше это демократическое правительство может разрабатывать планы, вступать в различные союзы, просить помощи. В том числе — и для освобождения Беларуси от диктаторского, тоталитарного, террористического режима Лукашенко.

— Лукашенко долгое время удавалось выходить сухим из воды. Как вы считаете, соучастие в агрессии — его роковая ошибка?

— Действия Лукашенко и его окружения в нынешней ситуации — это не ошибка, это преступление, за которое он будет нести уголовную ответственность.

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