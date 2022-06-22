Наталья Радина: Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам 6 22.06.2022, 10:58

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Наталья Радина

Благодаря независимым журналистам белорусская армия не зашла в Украину.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина выступила на Форуме Калиновского, который прошел 21 июня в Европейском парламенте в Брюсселе. Инициатором проведения конференции, в которой приняли участие белорусские и европейские политики, депутаты и эксперты, выступили фракция «Европейские консерваторы и реформисты», а также депутат Европарламента от польской правящей партии «Право и справедливость» Анна Фотыга.

Говоря о ситуации в Беларуси в контексте уничтожения свободы слова, Наталья Радина отметила:

— В 2020-21 годах в Беларуси произошла очередная попытка разгрома независимой прессы. Арестам и жестоким пыткам подверглись сотни журналистов, уничтожены редакции последних независимых СМИ, заблокированы и признаны экстремистскими все независимые сайты. Несмотря на это, многие медиа смогли выехать за рубеж и продолжать работу. Сегодня наша работа имеет еще большее значение в условиях войны, развязанной Россией против Украины, в условиях, когда нападение на Украину совершается с территории Беларуси.

Чрезвычайно важно сегодня доносить до белорусов реальную информацию о происходящем в Украине, о преступлениях, которые совершают режимы Путина и Лукашенко. Важно противостоять промывке мозгов белорусов российской пропагандой.

В принципе, мы свою работу выполняем успешно. Считаю, что это заслуга белорусских независимых журналистов — то, что белорусская армия до сих пор не вошла в Украину. Белорусы не хотят умирать ни за бредовые российские имперские идеи, ни за безумного Лукашенко.

Поэтому, как бы ни было трудно, мы должна продолжать писать и говорить правду и надеемся на солидарность и поддержку.

Какая нам нужна помощь? Редакциям — конкретная финансовая поддержка. К сожалению, знаю на примере сайта «Хартии-97», старейшего независимого сайта, который работает уже 24 года и который был заблокирован в Беларуси первым еще в 2018 году — получить поддержку не так просто. Почему-то сегодня, когда война назвала вещи своими именами, донорам больше нравятся медиа, которые дают слова преступникам.

Важно требовать немедленного освобождения всех задержанных журналистов, но важно и не забывать о блогерах. Сегодня в тюрьмах сидят десятки блогеров, которые имели на своих каналах очень большие аудитории. В том числе — благодаря их смелости и очень хорошей работе в 2020 году произошли такие массовые протесты.

Необходимы и глобальные действия. Я прочла доклад Белорусской ассоциации журналистов «Преступления против человечности в Беларуси: журналисты». И согласна с его выводом: «В 2020-21 годах в Беларуси имело место совершение международных преступлений, а именно преступлений против человечности, которые криминализированы, как международным, так и национальным правом».

Пострадали, конечно, не только журналисты. Убиты мирные демонстранты ( и мы до сих пор не знаем точное число, по некоторой информации, речь идет о десятках убитых). Тысячи политзаключенных сегодня находятся в тюрьмах. Имена всех сидящих по уголовным делам не известны. Официальные органы говорят о возбуждении более чем 4.000 уголовных дел по политических статьям.

Ситуацию в Беларуси усугубила война против Украины. Лукашенко — соучастник нападения на Украину и должен нести ответственность наряду с Владимиром Путиным.

Реакция международного сообщества на преступления против человечности, совершаемые режимом Лукашенко, и участие нелегитимного режима в войне против Украины — должна быть однозначной. Необходимы санкции, в первую очередь, секторальные, поскольку они оказывают реальное воздействие на режим.

Так называемый премьер-министр Беларуси Роман Головченко уже заявил, что в результате санкций белорусская экономика в этом году не получит 18 миллиардов долларов. Для понимания масштаба: годовой бюджет Беларуси составляет 10 миллиардов долларов.

В связи с этим я не исключаю, что осенью этого года экономический кризис в Беларуси усилится и вероятны стихийные народные выступления. Не стоит забывать, что кризис ударит по зарплатам не только простых белорусов, но также сотрудников силовых структур, которые вряд ли будут с тем же рвением защищать самозванца Лукашенко.

Россия же вынуждена тратить огромные ресурсы на войну, и не в состоянии поддерживать в полной мере марионеточный режим.

Поэтому мы приветствуем введение экономических санкций против режима Лукашенко и призываем к их усилению и синхронизации с санкциями, введенными против России.

Помимо санкций, которые вводит Евросоюз и США, необходимо присоединение к давлению на белорусскую диктатуру Международной организации труда. За уничтожение независимых профсоюзов, аресты рабочих лидеров и активистов, систематическое и повсеместное нарушение прав рабочих необходимо применить в отношении 33-й параграф МОТ и ввести торговое эмбарго в отношении Беларуси.

Необходимо также поддержать инициативу создания Специального международного трибунала по расследованию преступлений режима Лукашенко и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлениям против человечности.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в Европарламенте

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