Беспилотник-камикадзе взрывает НПЗ в Ростовской области: момент атаки попал на видео 41 22.06.2022, 11:59

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Дерзкая атака ВСУ.

В городе Новошахтинск (Ростовская область) горит нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотника.

По данным МЧС РФ, площадь пожара на НПЗ в Ростовской области составила 50 квадратных метров.

"Пожар на площади 50 "квадратов" произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области", - говорится в сообщении.

В Сети уже появилось видео, на котором видно, что по территории завода был нанесен удар с беспилотника, пишет glavred.info.

На опубликованных кадрах очевидцы сначала смеются над беспилотником, но после того, как он ударил по НПЗ, начинают кричать и материться.

"Завод взрывают тут!", - орал голос за кадром.

Отметим, что это предприятие ранее было записано на Оксану Марченко и Наталию Лавренюк – жен пророссийских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака, но в 2021 году НПЗ был продан.

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