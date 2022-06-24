Каким образом пистолет оказался у экс-главы ГУБОПиКа? 13 24.06.2022, 14:04

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В момент стрельбы по детям Паршин официально находился в отпуске.

Если в США инциденты с оружием случаются в школах, то в Беларуси в центре внимания оказывается экс-глава ГУБОПиКа Паршин. Сама история расписана в «Нашей Нiве». Мы остановимся на нескольких фактах, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

1. Согласно ст. 29 закона об органах внутренних дел, «запрещается применять или использовать оружие: в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен».

Тут без комментариев.

2. Отдельный вопрос: каким образом пистолет оказался у Паршина. Тем более, если верить МВД, то Паршин был в отпуске. Наградного пистолета у него нет. Есть только наградной кортик, но кортики не стреляют. А пистолет на время отпуска Паршин должен был сдать.

Оставим заметку на полях, что вообще брать оружие домой синепал разрешил высшему составу уже после событий 2020 года (в рабочие дни, но не в отпуске!). И вот к каким трагическим последствиям это привело.

3. Лет 10 назад в квартире Паршина произошла трагедия: была найдена мертвой его дочь. Она находилась в ванне, дома никого не было, дверь была заперта изнутри. Однако судмедэкпертиза показала, что смерть девочки имела насильственный характер.

Паршин, который на тот момент возглавлял Управление МВД по борьбе с преступлениями в приоритетных сферах экономики, пришел в бешенство. На следующий день были задержаны несколько милиционеров. Паршин подозревал всех вокруг, думая, что ближайший круг коллег строит козни, однако милиционеров отпустили, а дело в итоге зависло.

Теперь новая история с несовершеннолетним ребенком. Не стать теперь полковнику генералом. Стрельбу по детям ему не простят. Призрак летает над Паршиным. Покой им только снится. И дальше будет только хуже.

К большому сожалению, полная безнаказанность и безответственность, которые стали нормой жизни при хунте, наличие оружия вкупе с постоянными попытками заглушить совесть алкоголем и иными способами, неизбежно приводят к таким трагедиям. Система живет в постоянном напряжении. Эксцессы неизбежны.

UPD: Также добавим к посту видео того, как общается товарищ Паршин. Это дает больше контекста к конфликту во дворе.

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