«Потеря Узбекистана приведет к территориальному расколу России» 4 25.06.2022, 10:22

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Хасанбой Бурханов

Что общего у борьбы белорусского и узбекистанского народов с диктатурой?

Россия пытается распространить свое влияние не только над постсоветскими странами, которые находятся в европейской части континента. Кремль активно действует и на территории Средней Азии. К примеру — в Узбекистане.

Оппозиционный политик, глава движения «Erkin O'zbekiston» (Свободный Узбекистан) Хасанбой Бурханов считает, что у борьбы белорусского и узбекистанского народов много общего — они оба противостоят диктаторам, которые являются ставленниками Кремля.

Хасанбой Бурханов рассказал сайту Charter97.org о том, как Россия помогла установить диктатуру в Узбекистане, почему этот регион так важен для Путина и за что борется узбекистанская оппозиция.

— Что из себя представляет Узбекистан после смерти диктатора Ислама Каримова?

— Сегодняшний режим нельзя рассматривать без предыдущей власти, потому что у них общие корни. Нынешняя система является последствием тех действий, которые происходили на протяжении 30 лет.

Если вы помните, 16 февраля 1999 года в Ташкенте произошли взрывы. К сожалению, об этом многие забыли. Взрывы произошли в разных частях города с промежутком в 30-40 минут. В этот день было запланировано проведение собрания кабинета министров, а на нем должен был выступить Ислам Каримов. Это был человек коммунистической эпохи, закалки, никогда не опаздывал на такие мероприятия, был очень пунктуальным.

Естественно, у него была очень крутая служба безопасности и за несколько дней до этих мероприятий они проверили все объекты. Когда кортеж тронулся — недалеко от кабинета министров произошел один взрыв. Кортеж продолжает ехать — практически в 200 метрах от места проведения собрания прогремел второй взрыв. Кортеж продолжает ехать — прямо у кабинета министров прогремел третий взрыв.

Затем Каримов вышел из автомобиля, осмотрелся и начал давать интервью для присутствующих уже там журналистов. Он сказал, что сегодня в Ташкенте в 4-5 местах произошли взрывы, хотя произошло только три взрыва. Каримов сказал, что знает, кто это сделал, просит население не беспокоиться, не нервничать. И в это время (видеозапись до сих пор сохранена) происходит четвертый взрыв. Он просто посмотрел и дальше продолжил давать интервью.

К чему я это все говорю? Власти изначально подготовились и знали, что эти взрывы будут. Все было сделано только для того, чтобы уничтожить своих политических оппонентов и взять власть полностью под свой контроль.

Если вы помните, в этот период главой ФСБ России был Владимир Путин и происходил его стремительный карьерный рост.

В этом же году во Владикавказе были взрывы домов, а осенью они начались по всей России: в Буйнакске, потом в Москве. И череда этих взрывов завершилась только 22 сентября 1999 года, когда оперативные сотрудники ФСБ, скажем так, были разоблачены чуткими жителями дома в Рязани, которые уже все знали о взрывах домов. 24 сентября, если я не ошибаюсь, министр внутренних дел Владимир Рушайло сообщил о разоблачении группы террористов, которая занималась взрывами.

И в этот же день Николай Патрушев, уже директор ФСБ, опроверг эту информацию. В конце сентября 1999 года начались бомбардировки Чечни и таким образом Путин пришел к власти.

Он использовал тот же метод, те же принципы, которые использовал Ислам Каримов. Возможно, это была цепь договоренностей. Возможно, за ними стояли спецслужбы этих стран, они вместе это все организовывали. Однако цель была достигнута.

И после этих взрывов в Узбекистане началась череда репрессий, тотальный контроль.

В 2016 году Каримова не стало. Мы приходим к такой мысли, что он уже был недееспособный и очень больной человек, а команда Шавката Мирзиеева немножко ускорила его уход из этой жизни.

Получается, что при поддержке Кремля в Узбекистане произошел антиконституционный захват власти, она полностью перешла под контроль России. К власти пришла мафия, криминальные элементы.

— Какая ситуация в Узбекистане с правами человека?

— Предыдущий правитель Узбекистана Ислам Каримов и его окружение приложили максимальные усилия, чтобы страна превратилась в пространство тишины и бесправия. Бывшие и настоящие руководители спецслужб, а также высокопоставленные чиновники, устроили государственный террор против узбекистанского народа, превратив его в безропотное население. Взяв в заложники народ Узбекистана, они на протяжении десятилетий терроризировали его, уничтожая самых грамотных, творческих и передовых людей 30 миллионного государства.

Физическая ликвидация оппонентов режима происходила не только внутри страны, но даже далеко за ее пределами. Каримовский режим нанес колоссальный урон интеллектуальному потенциалу страны. При такой ситуации ни о каких независимых СМИ или оппозиционных силах внутри страны не могло быть и речи.

С первых дней своего правления Шавкат Мирзиеев начал выстраивать систему государственного управления по российскому принципу. Сегодня Узбекистан можно уверенно считать типичным клептократическим государством.

— Какая в Узбекистане экономическая ситуация? Как живут простые люди?

— Мирзиеев и его окружение инициировали, как это сделал в свое время Путин в России, мегамасштабное воровство национальных богатств Узбекистана. И если они на 100% смогут добиться поставленной задачи, то процесс расслоения народа на очень богатых и бедных людей значительно ускорится.

На сегодняшний день реальный уровень безработицы в Узбекистане доходит до 30%, а среднемесячная зарплата по стране составляет 130-150 долларов США.

— Узбекистан упоминается в списке стран, через которые Россия и Беларусь пытаются обойти западные санкции. Действительно ли это так?

— Именно об этом мы очень много говорим на всех площадках. Дело в том, если вы помните, после аннексии Крыма против России были применены санкции и тогда Беларусь, которая входит в таможенный союз, начала пользоваться этой ситуацией и те продукты, которые было запрещено ввозить в Россию (это и мясомолочные продукты, овощи, фрукты), ввозились через Беларусь.

После 24 февраля, когда Путин напал на Украину, в отношении России начали применяться очень сильные санкции, к которым, естественно, Кремль готовился заранее.

У них были готовы страны, которые использовались для ухода от санкций. Одним из таких вариантов, конечно же, были Узбекистан и Казахстан.

В Узбекистане через российский «Газпромбанк» было произведено очень много инвестиций, через ERIELL group и Orient group. Именно через эти группы они создавали свои совместные предприятия, предпосылки, чтобы в последующем, когда к ним будут применены какие-либо санкции, они могли бы через эти компании, через третьи лица, закупать и иметь доступ к международным кредитам, технологиям и продовольствию. И на сегодняшний день это очень хорошо работает.

— А что могло бы помешать этому обходу санкций через вашу страну?

— Во-первых, это обнародование всех данных. К этому должно подключиться как можно больше людей. В первую очередь — это украинские политики, блогеры и руководство страны. Все, что делается через Узбекистан, наносит колоссальный ущерб по Украине. Каждый рубль, который возвращается в карман России, используется для войны, для убийств граждан Украины, а мы из-за этого сильно переживаем.

Кстати, на всех международных мероприятиях и международных площадках правительство Узбекистана всегда отстаивало интересы России, несмотря на то, что в 2020 году Узбекистан впервые в истории избран в Совет ООН по правам человека.

Надо говорить и нужно увеличивать аудиторию, которая будет озвучивать проблемы. Естественно, об этом должны много говорить в Украине.

— У жителей Узбекистана позиция по войне в Украине отличается от официальной?

— Да, они не совпадают. Дело в том, что после того, как началась агрессия, война против Украины, очень большой штат российских айтишников был переброшен в Узбекистан. Наша страна практически превратилась в плацдарм для проведения информационной войны против мирового сообщества. С одной стороны, они гасят голос свободы, который на сегодняшний день есть в нашем обществе. С другой стороны — они ведут информационную войну против других демократически настроенных людей. И против Украины, и против Беларуси идет жесткая война.

— Каким ваше движение представляет Узбекистан без диктатуры?

—Таким, как, к примеру, Грузия, Молдова или Украина. Народ хочет жить свободным и хочет перемен, общество к ним готово.

Социальная напряженность присутствует. Но в отличии, допустим, от Грузии или от Украины, Молдовы, я сомневаюсь, что у нас возможно демократическим путем прийти к власти. Потому что Кремль там будет присутствовать, очень жестко бороться со всеми проявлениями инакомыслия. Потеря Узбекистана приведет к территориальному расколу России. Нужно учитывать еще один фактор: в Душанбе присутствует 201-я российская армия с десятитысячным контингентом, очень мощная. Поэтому, думаю, безболезненной смены политической системы в Узбекистане не будет. Но предпосылки есть, народ хочет перемен.

— Поражение России в войне с Украиной ускорило бы этот процесс?

— В отличие от официальных властей Узбекистана, политическое оппозиционное движение «Erkin O’zbekiston» решительно осуждало и будет осуждать неправомерную аннексию Крыма, а также вероломное нападение России на суверенную Украину. Территориальная целостность Украины в ее международно признанных границах — не подлежит сомнению. Россия — это страна-агрессор, а Путин — это военный преступник. По данному вопросу у политиков не должно быть двоякой позиции.

Не зная ситуацию изнутри, трудно говорить о времени завершении войны в Украине, но предполагаю, что это будет не скоро. Основываясь на открытых данных, считаю, что российские оккупационные войска будут разгромлены и потерпят поражение в Украине.

Чтобы будущее постсоветского пространства было благополучным, демократическим силам этих стран необходимо сегодня очень усердно работать над этим.

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