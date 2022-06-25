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Лукашенко попросил Путина «помочь» с ядерным оружием у границ Беларуси

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  • 25.06.2022, 19:10
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Лукашенко попросил Путина «помочь» с ядерным оружием у границ Беларуси

В течение ближайших месяцев Москва передаст белорусскому диктатору комплексы «Искандер-М».

Лукашенко и Путин сегодня, 25 июня, встречаются в Санкт-Петербурге. Встреча началась во второй половине дня в Константиновском дворце. Zerkalo.io опубликовало, что известно на данный момент.

Лукашенко заявил, что ему «жизненно важно» обсудить с Путиным вопросы обороны. По его словам, запрет на транзит в Калининград «сродни объявлению войны».

При этом Лукашенко «попросил» Путина помочь с «зеркальным ответом» на полеты авиации НАТО с ядерным оружием у границ Беларуси.

Путин заявил, что в течение ближайших месяцев Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М». А также о том, что Су-25 на вооружении Беларуси можно дооснастить ядерными зарядами на авиазаводах в РФ и начать подготовку летного состава.

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