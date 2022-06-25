Бойцы батальона «Волат» полка имени Калиновского защищали Северодонецк
- 25.06.2022, 22:57
- 3,720
В городских боях добровольцы проявили мужество и героизм.
Бойцы батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского принимали активное участие в защите Северодонецка, сообщает телеграм-канал «Полк Каліноўскага».
В тяжелых условиях городских боев белорусские добровольцы проявили настоящее мужество и героизм.
Напомним, что в мае батальон белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского, который входит в Вооруженные силы Украины, реорганизовали в полк