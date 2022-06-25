Бойцы батальона «Волат» полка имени Калиновского защищали Северодонецк 25.06.2022, 22:57

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В городских боях добровольцы проявили мужество и героизм.

Бойцы батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского принимали активное участие в защите Северодонецка, сообщает телеграм-канал «Полк Каліноўскага».

В тяжелых условиях городских боев белорусские добровольцы проявили настоящее мужество и героизм.

Напомним, что в мае батальон белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского, который входит в Вооруженные силы Украины, реорганизовали в полк

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