Юрий Касьянов о нападении на Украину: Путин прикажет, а картофельный фюрер сделает
- 26.06.2022, 18:59
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И все к этому идет.
Украинский блогер, журналист и волонтер Юрий Касьянов в «Фейсбуке» пишет о том, что режим Лукашенко уже принимает участие в войне с Украиной:
— Массированные ракетные атаки, в том числе с территории Беларуси, это не провокация с целью вовлечения Минска в войну, это и есть очередной акт войны.
Путину нет смысла нас «провоцировать»: Беларусь давно в войне, с того момента, как первый самолет, первая бомба/ракета прилетели с территории «братской страны»; с тех пор, как первые российские солдаты перешли белорусско-украинскую границу.
Беларусь давно в войне, и Путину даже не надо придумывать формальный повод для открытия огня на границе. Он просто прикажет, и картофельный фюрер сделает. И все к этому идет, причем нас еще обвинят в нападении на мирных белорусов. Вот увидите.