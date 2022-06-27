Канада вводит дополнительные санкции против режима Лукашенко

Канада вводит дополнительные санкции против режима Лукашенко2
- 27.06.2022, 20:47
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Санкции вводятся против 13 белорусских чиновников и двух предприятий.
Канада вводит дополнительные санкции против физических и юридических лиц, связанных с оборонным сектором России и Беларуси. Об этом сообщили в офисе премьер-министра страны Джастина Трюдо.
Канада вводит санкции в отношении 13 белорусских чиновников и силовиков, а также двух белорусских предприятий.
Таже вводится запрет на экспорт в Беларусь передовых технологий и товаров, которые могут быть использованы для производства оружия, а также импорт и экспорт широкого спектра предметов роскоши между Канадой и Беларусью.
В сообщении также говорится, что под ограничения попали шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с российским оборонным сектором и 15 граждан Украины, поддерживающих российскую военную агрессию.
Новые ограничения, которые идут в дополнение к уже действующим санкциям, вводятся, чтобы поддержать правительство и народ Украины в их борьбе против российской агрессии, сообщили в офисе Трюдо.