В Беларуси готовят «дело стоматологов»? 3.06.2022, 7:51

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После проверки частных медцентров госконтроль возьмется за стоматологические клиники.

Комитет госконтроля предупредил, что проверки частных медицинских центров еще не закончены — теперь ведомство собирается мониторить стоматологические услуги. Об этом заявила начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Юлия Авхукова, сообщает zerkalo.io.

Представитель Комитета госконтроля заявила, что тема с проверками частных медцентров еще не закрыта и контрольные мероприятия будут продолжаться. В том числе у чиновников остаются вопросы к стоимости стоматологических услуг.

— Одно дело — это стоимость медикаментов, которая реально растет, другое дело, когда вообще стоматологические услуги становятся достаточно дорогими. Они важны для людей, понятно, что цены должны быть доступны. Поэтому обращения граждан здесь вполне обоснованы, — заявила она.

Напомним, ранее Комитет госконтроля уже анонсировал выборочные проверки медцентров, чтобы выяснить, не завышают ли там цены и не навязывают ли пациентам ненужные услуги.

Кроме того, «жестко мониторить» цены на медицинские услуги обещал Минздрав.

Пристальное внимание госслужб к деятельности частных медцентров уже обернулось приостановкой работы некоторых клиник — к примеру, «Лодэ» и «Клиники А1», а также «Нордина».

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