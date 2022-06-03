Под санкции США попало представительство российской компании в Беларуси 3.06.2022, 8:43

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Оно входит в состав ядерного оружейного комплекса корпорации «Росатом».

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 71 юридического лица из России и Беларуси. Документ был опубликован в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства. В нем только одно предприятие, имеющее отношении к Беларуси.

В списке оно обозначено как «Joint Stock Company Eleron». Речь идет о АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон».

Как указано на сайте предприятия, это инжиниринговая компания в составе ядерного оружейного комплекса корпорации по атомной энергии «Росатом».

Указано, что «Элерон» имеет в своем составе представительство в Беларуси, которое расположено на площадке строительства Белорусской АЭС в Островце, но юридический адрес — в Минске.

Кроме того, в санкционный список США попали центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», «Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева» и другие российские компании.

«Эти юридические лица действуют против интересов нацбезопасности и внешней политики США», — говорится в документе.

Напомним, 8 мая США ввели санкции в отношении 13 белорусских военных должностных лиц, 20 апреля - в отношении 17 граждан Беларуси, причастных к репрессиям в стране. 1 апреля в санкционный список США внесли КГБ Беларуси, спецподразделение «Альфа», внутренние войска, авиаремонтный завод в Барановичах и 140-й ремонтный завод, вавод по ремонту радиоэлектронного вооружения, предприятие «Агат», БелОМО, Минский завод колесных тягачей, авиакомпанию «Трансавиаэкспорт» и другие.

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