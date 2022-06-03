В Беларусь больше не хотят инвестировать 1 3.06.2022, 10:13

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Уменьшение реальных инвестиций в стране идет третий год кряду.

За 4 месяца 2022 года реальные инвестиции в основной капитал сократились на 10,2% к уровню прошлого года. Притом что в 2021 году тоже наблюдалось падение – на 10,9% за тот же срок, но уже к отметкам 2020 года.

В целом за 2021 год снижение реальных инвестиций составило 5,6%. Более того, по итогам 2020 года реальные инвестиции также падали – на 6% к 2019 году. А это значит, что уменьшение реальных инвестиций в стране пошло на третий год кряду.

Период роста реальных инвестиций наблюдался в 2017-2019 годах. Однако тот рост не покрыл мощное падение вложений в основной капитал в течение периода с 2014 по 2016 годы. По оценкам banki24.by, реальный уровень инвестиций в основной капитал в текущем году находится около 60% от объема инвестиций в докризисном 2013-м.

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