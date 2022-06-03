В Москве полыхает бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»13
- 3.06.2022, 10:53
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Пожару присвоен максимальный уровень сложности.
Москва опять в огне. В столице РФ очень сильно полыхает бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза". Пожару присвоен максимальный уровень сложности - 5.
По данным источника ТАСС, на верхних этажах здания могут находиться люди — до 20 человек. С 7 этажа слышны крики о помощи, спасатели вышли на поиски, сообщает УНИАН.
О пострадавших пока не сообщалось, из здания эвакуировано 120 человек. На место прибыл глава МЧС Александр Куренков.
По данным экстренных служб, на 10:00 площадь возгорания составила 1000 кв. м. Как сообщает агентство «Москва», пожару предшествовал похожий на взрыв звук на втором этаже здания недалеко от центрального входа. «Подъем» пишет, что в первые минуты эвакуации чувствовался запах горелой проводки. Также есть версия, что это был поджог. О точных причинах пожара пока неизвестно.
На место происшествия прибыл глава МЧС Александр Куренков, замглавы МЧС РФ Илья Денисов, а также кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов. Прокуратура Москвы проводит проверку.
ЧП также прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. «Мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара»,— заявил градоначальник.