Польша скоро достроит забор на границе с Беларусью 6 3.06.2022, 10:56

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В МВД Польши заявляют, что работы осталось всего на месяц.

Польские власти планируют к концу текущего года завершить возведение капитального заграждения на границе с Беларусью, заявил польский замминистра МВД Мацей Васик.

"Мы уже построили 120 километров забора на границе с Беларусью. Как мы и предполагали, строительные работы должны быть завершены к концу месяца", – написал он на своей странице в Twitter.

Забор на границе

Забор страны ЕС стали строить на фоне миграционного кризиса. Они обвинили режим Лукашенко, что тот открыл границу для транзита в Европу мигрантов из стран Ближнего Востока.

Сначала Литва и Польша установили временное заграждение из колючей проволоки – "концертины", а затем приступили к возведению долгосрочных конструкций из металла.

Протяженность сухопутной границы Беларуси и Польши вдоль Гродненской и Брестской областей 186 километров, стоимость проекта по установке постоянного заграждения – около 400 миллионов долларов США.

Заградительная конструкция из бетона и металла на польско-белорусской границе – это массивная капитальная стена. Фундамент оборудован защитой от подкопов. Через каждые пять-шесть метров в землю установлены четырехметровые сваи, заполненные арматурой и бетоном, между ними – на глубину примерно метр вкопаны бетонные плиты. Надземная часть фундамента – около полуметра. Сверху – металлические пролеты высотой пять метров.

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