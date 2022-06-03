Почему Лукашенко боится Статкевича 3 3.06.2022, 11:07

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Николай Статкевич

Фото: charter97.org

Новый фильм о лидере белорусской оппозиции.

В Сети появился новый фильм о лидере белорусской оппозиции, политзаключенном Николае Статкевиче. Его подготовили соратники политика по партии «Народная Грамада».

«Статкевич – настоящий военный, кандидат технических наук, которому из-за его деятельности не дали защитить докторскую. Шляхтич по рождению, рыцарь по жизни, защитник своей родины. Лукашенко – приспособленец, недоучка, сделавший карьеру комсомольского работника, «специалист широкого профиля», разваливший страну. Хитрый, мстительный карьерист, который придя к власти, сразу начал уничтожать белорусских лидеров. Гордится тем, что он последний диктатор Европы и «русский со знаком качества»», — говорится в описании фильма.

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