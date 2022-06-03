Шесть белорусских судей уволились по собственному желанию 1 3.06.2022, 11:39

Всего в отставку отправлены 23 судьи.

Лукашенко своим указом от 30 мая освободил от должности 23 судьи. Как сообщалось ранее, этим же указом были назначены ряд судей, включая трех новых судей Верховного суда, передает «Наша Ніва».

Судьи от должности были освобождены по различным причинам: в связи с выходом в отставку, в связи с истечением срока полномочий, по собственному желанию, в связи с переводом на другую работу, в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе.

В отставку отправлены:

Абрамович Ольга Викторовна — судья суда Борисовского района;

Бовсук Алла Ивановна — заместитель председателя и судья суда Ленинского района г. Гродно;

Болотова Марина Георгиевна — судья суда Борисовского района;

Гаврилов Александр Юрьевич — судья суда Лидского района;

Данильчик Сергей Владимирович — судья суда Барановичского района и г. Барановичи;

Домненко Марина Ивановна — судья суда Центрального района г. Гомеля;

Козлов Евгений Викторович — судья Минского областного суда;

Курило Виктор Александрович — судья Верховного суда Республики Беларусь с последующим уведомлением о его освобождении Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

Лупинович Александр Станиславович — судья Верховного суда Республики Беларусь с последующим уведомлением о его освобождении Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

Пенкрат Оксана Анатольевна — судья суда Березинского района;

Попкова Елена Михайловна — председатель и судья суда Октябрьского района г. Витебска;

Шкель Татьяна Владимировна — судья суда Толочинского района.

По собственному желанию:

Володин Юрий Александрович — судья экономического суда Витебской области;

Гловацкий Павел Васильевич — судья суда Брестского района;

Зданович Вадим Святославович — председатель и судья суда Кобринского района;

Парохонько Наталья Васильевна — судья суда Оршанского района и г. Орши;

Римша Игорь Сергеевич — судья экономического суда Витебской области;

Шишковец Денис Юрьевич — судья экономического суда города Минска.

В связи с истечением срока полномочий освобождены от должности:

Болонедь Сергей Чеславович — судья суда Сморгонского района;

Домарад Дмитрий Анатольевич — судья суда Сморгонского района;

Олехнович Василий Петрович — председатель суда Новогрудского района, оставив его в должности судьи этого суда.

Камалыева Артема Сергеевича освободили от должности в связи с переводом на другую работу, а Филипчик Римму Ивановну — в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе с последующим уведомлением о ее освобождении Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

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