Польша разорвала сотрудничество с Беларусью по «Зеленой карте» 3.06.2022, 11:46

Возможно, остальные страны Европы тоже.

Польское бюро автостраховщиков расторгло двусторонние соглашения, связывающие его с белорусским и российским бюро. Это означает взаимное прекращение страхования по системе «Зеленая карта», сообщает Prawo.pl.

Прекращение действия соглашений вступило в силу с 1 июня. Срок действия обязательств трех стран по взаимному признанию сертификатов страхования «Зеленая карта», выданных как в Польше, так и в Беларуси и России, истечет 31 мая 2023 года в 23:59 по центральноевропейскому времени.

После этого сертификаты, выданные в Польше, станут недействительными на территории РБ и РФ, символы этих стран на сертификате будут вычеркнуты. Так же и с «зелеными картами», выданными в РБ и РФ, — они не будут работать в Польше. В других странах, которые не разорвали соглашения, полисы продолжат действовать.

На практике, как разъяснил председатель правления Польского бюро автостраховщиков Мариуш Вихтовский, это означает, что до 31 мая 2023 года водители еще могут покупать «зеленые карты» на территории трех стран и использовать их для поездок между ними, страховки будут взаимно признаваться вплоть до этой даты. А после 31 мая водители будут вынуждены покупать внутренний полис пограничного страхования в той стране, в которую едут: белорусы и россияне — в Польше, поляки — в РБ и РФ.

Как пишет Prawo.pl, аналогичные решения по разрыву соглашений с Беларусью и Россией приняли все национальные бюро автостраховщиков Европейского экономического пространства и бюро Швейцарии. Пока что на сайте Совета бюро, который управляет системой «Зеленая карта», сообщений о каком-либо централизованном решении на этот счет нет.

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