На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка с применением минометов 4 3.06.2022, 11:52

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До столкновения дошло в районе Булак-Башы Баткенской области.

Между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана в пятницу произошла перестрелка, таджикская сторона применила минометы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пограничную службу Кыргызстана.

Инцидент произошел в районе Булак-Башы Баткенской области. В сообщении указано, что пограничный наряд Кыргызстана обнаружил пограничников Таджикистана, которые незаконно пересекли условную линию границы.

«Игнорируя законные требования покинуть территорию Кыргызстана, таджикские пограничники открыли огонь по киргизским военнослужащим. Между пограничными нарядами двух стран завязалась перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, раненых и пострадавших нет.

Напомним, в конце января на одном из участков кыргызско-таджикской границы также произошли перестрелки между военнослужащими двух стран. В тот раз причиной конфликта стало то, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен — Исфана. Тогда пострадали четверо военных Кыргызстана — все они получили осколочные ранения.

12 апреля между военнослужащими двух стран произошли две перестрелки, пострадал один киргизский пограничник.

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