Под Харьковом «пропали» 40 человек из разведроты боевиков «ЛНР» 4 3.06.2022, 11:55

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Накануне украинские войска освободили от захватчиков села Ольховка и Малая Рогань.

В Харьковской области исчезла целая рота разведчиков, которых боевики "ЛНР" мобилизировали в оккупированном Луганске на войну РФ против Украины, сообщает glavred.info.

Захватчиков ищут уже несколько месяцев - возможно они попали в плен или были ликвидированы. В сообществе "Поиск людей ЛНР" в Telegram1 июня пользователь попросил помочь отыскать брата, о котором ничего не известно еще с 25 марта.

Оккупанты исчезли после того, как украинские войска освободили от российских захватчиков села Ольховка и Малая Рогань под Харьковом.

Отмечается, что в Малой Рогани не стало целой разведывательной роты захватчиков из луганской воинской части №29760. В посте говорится, что среди пропавших без вести, убитых и пленных – почти 40 человек, которых разыскивают.

"Помогите найти разведывательную роту ЛЫнЫрЫ? Заблудились, но официально денацифицированы. Смерть врагам", – сыронизировал по этому поводу офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан Telegram-канале.

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