Россияне воруют в Украине даже магниты с холодильников

Россияне воруют в Украине даже магниты с холодильников4
- 3.06.2022, 13:56
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Аудиоперехват.
Российские оккупанты поразили весь мир своим мародерством в Украине. Казалось бы, уже их кражи не удивят. Но нет - захватчики начали воровать у украинцев даже магниты из холодильников.
Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват СБУ разговора оккупанта с братом. Те завидуют тому, что до войны украинцы имели возможность путешествовать по миру. А для большинства россиян это - недостижимая роскошь.
"Я набрал магнитики. Мы когда в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял", - рассказывает российский мародер своему брату.
Російські окупанти настільки дикі, що крадуть усе підряд – навіть магнітики з холодильників— СБ України (@ServiceSsu) June 3, 2022
Також вони заздрять тому, що до війни українці мали можливість подорожувати світом, у той час як для більшості росіян це недосяжна розкіш ⬇️ pic.twitter.com/yfdJVqOw40