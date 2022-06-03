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Россияне воруют в Украине даже магниты с холодильников

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  • 3.06.2022, 13:56
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Россияне воруют в Украине даже магниты с холодильников

Аудиоперехват.

Российские оккупанты поразили весь мир своим мародерством в Украине. Казалось бы, уже их кражи не удивят. Но нет - захватчики начали воровать у украинцев даже магниты из холодильников.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват СБУ разговора оккупанта с братом. Те завидуют тому, что до войны украинцы имели возможность путешествовать по миру. А для большинства россиян это - недостижимая роскошь.

"Я набрал магнитики. Мы когда в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял", - рассказывает российский мародер своему брату.

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