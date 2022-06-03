Россияне воруют в Украине даже магниты с холодильников 4 3.06.2022, 13:56

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Аудиоперехват.

Российские оккупанты поразили весь мир своим мародерством в Украине. Казалось бы, уже их кражи не удивят. Но нет - захватчики начали воровать у украинцев даже магниты из холодильников.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват СБУ разговора оккупанта с братом. Те завидуют тому, что до войны украинцы имели возможность путешествовать по миру. А для большинства россиян это - недостижимая роскошь.

"Я набрал магнитики. Мы когда в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял", - рассказывает российский мародер своему брату.

Російські окупанти настільки дикі, що крадуть усе підряд – навіть магнітики з холодильників



Також вони заздрять тому, що до війни українці мали можливість подорожувати світом, у той час як для більшості росіян це недосяжна розкіш ⬇️ pic.twitter.com/yfdJVqOw40 — СБ України (@ServiceSsu) June 3, 2022

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