Лукашенко призвал Россию «быть готовой» к применению ядерного оружия 30.06.2022, 15:53

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Об этом диктатор заявил на встрече с Лавровым.

Лукашенко обратился с призывом к Москве «быть готовыми» к применению ядерного оружия в мире, отметив, что на белорусской территории отсутствуют склады ядерных боеприпасов.

«Они же летают, тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят?» — заявил диктатор на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее Лукашенко попросил Путина «помочь» с ядерным оружием у границ Беларуси.

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