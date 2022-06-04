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Хакеры атаковали сайт МВД Беларуси

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  • 4.06.2022, 11:02
Хакеры атаковали сайт МВД Беларуси

На данный момент портал ведомства недоступен.

Хакерская группа Anonymous сообщила, что они совершили атаку на сайт белорусского МВД.

«Если вы научитесь достойно относиться к своим гражданам, ваше министерство будет открыто, но к тому времени паутина будет держать его закрытым», – пишут Anonymous в своем сообщении.

На утро 4 июня сайт МВД недоступен, пишет belsat.eu.

Хакерская группа Anonymous ранее выкладывала в своем Twitter приказ российского генерала создать фейки про украинские войска, опубликовала 28 гигабайтов данных Центробанка России, они сломали и слили базу данных «Роскомнадзора», отвечающего за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, и взламывали российские государственные каналы.

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