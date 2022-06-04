Хакеры атаковали сайт МВД Беларуси

Хакеры атаковали сайт МВД Беларуси1
- 4.06.2022, 11:02
На данный момент портал ведомства недоступен.
Хакерская группа Anonymous сообщила, что они совершили атаку на сайт белорусского МВД.
«Если вы научитесь достойно относиться к своим гражданам, ваше министерство будет открыто, но к тому времени паутина будет держать его закрытым», – пишут Anonymous в своем сообщении.
На утро 4 июня сайт МВД недоступен, пишет belsat.eu.
Хакерская группа Anonymous ранее выкладывала в своем Twitter приказ российского генерала создать фейки про украинские войска, опубликовала 28 гигабайтов данных Центробанка России, они сломали и слили базу данных «Роскомнадзора», отвечающего за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, и взламывали российские государственные каналы.
Hello #Belarus The Ministry of Internal Affairs https://t.co/Tc7nFCrREZ | Tango Down— Spid3r 🕷️ DarkSec 🏴☠️ (@YourAnonSpider) June 3, 2022
When you learn how to treat your citizens, you may find your ministry open, but until then, Spider webs will keep it closed 🕷️
We are #Anonymous
Don't forgive , Don't forget pic.twitter.com/jflKqAITxL