Хакеры атаковали сайт МВД Беларуси 1 4.06.2022, 11:02

На данный момент портал ведомства недоступен.

Хакерская группа Anonymous сообщила, что они совершили атаку на сайт белорусского МВД.

«Если вы научитесь достойно относиться к своим гражданам, ваше министерство будет открыто, но к тому времени паутина будет держать его закрытым», – пишут Anonymous в своем сообщении.

На утро 4 июня сайт МВД недоступен, пишет belsat.eu.

Хакерская группа Anonymous ранее выкладывала в своем Twitter приказ российского генерала создать фейки про украинские войска, опубликовала 28 гигабайтов данных Центробанка России, они сломали и слили базу данных «Роскомнадзора», отвечающего за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, и взламывали российские государственные каналы.

Hello #Belarus The Ministry of Internal Affairs https://t.co/Tc7nFCrREZ | Tango Down



When you learn how to treat your citizens, you may find your ministry open, but until then, Spider webs will keep it closed 🕷️



We are #Anonymous

Don't forgive , Don't forget pic.twitter.com/jflKqAITxL — Spid3r 🕷️ DarkSec 🏴‍☠️ (@YourAnonSpider) June 3, 2022

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