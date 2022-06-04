В ЕС начинают действовать санкции против белорусской деревообработки 4.06.2022, 12:29

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Литва придумала, как закрыть «лазейки», позволяющие их обойти.

4 июня истекает крайний срок ввоза в Литву строительных материалов из Беларуси, которые находятся под санкциями ЕС. Однако до сих пор были попытки их нелегального ввоза, поэтому считается, что различные ограничения оставляют возможность ввоза этих товаров и в будущем, пишет delfi.lt со ссылкой на агентство BNS.

Евросоюз со 2 марта ввел санкции в отношении белорусской древесины. Они затронули деревообработку под специальным кодом 44. При этом в ЕС оставили возможность исполнить до 4 июня заключенные ранее контракты.

По словам представителя юридической компании Ecovus Preventus Law Руты Сакалаускайте, три месяца были даны на расторжение договоров и выполнение обязательств. «Если по действующему договору, в котором указаны цены и количество товаров, товары указаны, то у бизнеса есть право на их доставку. Действовало исключение, чтобы в течение трех месяцев расторгли эти договоры. После 2 марта нельзя было заключать новые договоры», — заметила Рута Сакалаускайте.

С 5 июня в Литву (как и в другие страны ЕС. — Прим. ред.) будет запрещен ввоз белорусской древесины, изделий из нее, цемента, железа, стали, резины для машин. Однако представитель Таможенного департамента Литва Лина Лауринайтите-Григене сказала, что с начала марта было зафиксировано около 50 случаев нелегальных попыток ввоза этих товаров без договоров.

Глава Литовской строительной ассоциации Далюс Гедвилас сообщил, что не располагает данными о том, везут ли члены ассоциации стройматериалы из Беларуси. «Я думаю, закупок в Беларуси и России нет, может оптовики привозят», — сказал он. По словам Гедвиласа, когда началась война в Украине, члены ассоциации приняли специальную декларацию и договорились не покупать стройматериалы у стран-агрессоров.

26 февраля этого года министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас подписал распоряжение и упразднил все действовавшие сертификаты российских и белорусских строительных компаний, поэтому материалы из этих стран нельзя использовать в Литве.

Глава Сертификационного центра Вальдемарас Гауронскис сказал, что это пресекает возможность использования белорусских материалов в Литве, поскольку без сертификата нет доказательства качества продукции. Построенные из таких материалов дома не могут принимать, поскольку нет доказательства качества строительства.

«ГОСТ-стандарт у нас не действует с 1995 года», — сказал Гауронскис. Гедвилас критиковал власти за то, что они на фоне роста цен не индексируют цены, это ставит под угрозу завершение государственных заказов и загоняет компании в тупиковые и рисковые ситуации. Из-за такой ситуации компании могут решиться на использование белорусской и российской продукции. «Мы считает, что это нечестно. Покупающих услуги эта ситуация не волнует: мы просим индексировать цены в проектах, потому что без этого не можем их завершить. Подрядчиков оставили один на один в борьбе с инфляцией, высокими ценами», — сказал Гедвилас.

Гауронскис признал, что несмотря на жесткие ограничения прорехи в законе остаются — сертифицировать белорусские материалы могут и другие учреждения как в Литве, так и, например, в Польше, кроме того, не все товары попадают под санкции (к таким товарам относятся строительные блоки, в них нет цемента).

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