Украинские артиллеристы начали учения по применению HIMARS и М270 4.06.2022, 20:39

Это огромный скачок в вопросе сдерживания российской агрессии.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о начале подготовки украинских артиллерийских расчетов в Европе по применению реактивных систем залпового огня HIMARS и М270.

В частности, он приветствовал решение США предоставить реактивные системы залпового огня HIMARS и обратил внимание, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал получение Украиной РСЗО М270.

"Вспомните слова американского астронавта Нила Армстронга, который высадился на Луне, что "...это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества". Так вот, решение Белого дома по HIMARS и Лондона по М270 – это первый шаг для Украины и огромный скачок в вопросе сдерживания российской агрессии", – отметил Резников.

Великобритании Ллойда Остина и Бена Уоллеса о проведении конференции по оказанию помощи Украине в Лондоне, а в дальнейшем трансформировалась в формат "Рамштайна".

"В июне ожидается очередная встреча. Такая система координации поможет нам продолжать обеспечение и в будущем. Например – новые самолеты, ракетные системы, кибернетические системы. Актуальной является программа по разминированию в Украине, ведь у нас много несдетонировавших взрывных устройств на нашей земле", – добавил Резников.

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