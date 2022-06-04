В Германии заявили об угрозе прослушки разведслужбами РФ в правительственном квартале в Берлине 6 4.06.2022, 21:17

3,384

Глава МВД ФРГ обвинила Москву в гибридной войне.

Федеральное ведомство по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) Германии обращает внимание политиков и госслужащих на то, что "особенно в таких чувствительных местах, как правительственный квартал в Берлине, риски прослушки и опасность несанкционированной утечки данных реальны и не должны недооцениваться". Об этом заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер (Nancy Faeser), давая оценку деятельности российских разведслужб в Германии. Слова главы ведомства привела в пятницу, 3 июня, газета Bild, пишет dw.com.

Комментарий Фезер последовал перед представлением доклада о защите конституции, запланированным на следующую неделю.

Глава МВД ФРГ обвинила Москву в "гибридной войне". "Мы защищаем себя и действуем. Именно поэтому мы выслали из российского посольства в Берлине 40 человек, которые, по нашим оценкам, могут принадлежать к российским спецслужбам", - указала она.

Берлин принимает меры

"Мы очень внимательно следим за тем, какие средства разведки использует российское правительство. Мы очень бдительны и защищаем себя. И мы принимаем меры", - подчеркнула Фезер.

Министр добавила, что ее ведомство стоит на страже "безопасности и мира в Германии", охраняя их от "российского шпионажа, от попыток оказать влияние, от лжи и военной пропаганды".

В то же время глава МВД предупредила, что разговоры, которые ведутся посредством обычных телекоммуникационных сетей, "в принципе не защищены от прослушивания". Следует предположить, что иностранные спецслужбы "прилагают значительные усилия для перехвата и прослушивания телекоммуникационных соединений", констатировала она.

По утверждению газеты Bild, на крыше посольства РФ в ФРГ установлена широкополосная дипольная антенна, которая может использоваться для сбора развединформации. За ней уже несколько лет ведется наблюдение. Члены бундестага из комитетов, имеющих отношение к безопасности, в этой связи сменили бюро в парламенте и переместились в другое здание.

Эксперт Христианско-демократического союза по внутренним делам Штефан Хек (Stefan Heck) уже потребовал от российской дипмиссии убрать антенну, добавив, что она "угрожает нашей безопасности и является провокацией". Реакция российской дипмиссии пока не последовала.

Правительство Германии 4 апреля объявило персонами нон грата 40 российских дипломатов. "Федеральное правительство приняло решение объявить нежелательными значительное число сотрудников посольства России, которые каждый день работали здесь, в Германии, против нашей свободы, против сплоченности нашего общества", - заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».