В Беларуси «обезглавлен» еще один банк
- 4.06.2022, 22:30
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Раньше сообщалось о задержании председателя правления.
С сайта Нацбанка исчезла информация о председателе правления «Белинвестбанка». Регулятор убирает эти данные, как правило, только в тех случаях, когда у финучреждений отсутствует постоянный руководитель, пишет zerkalo.io. Pанее появилась информация о возможном задержании председателя правления «Белинвестбанка» Андрея Бриштелева.
Еще 13 мая руководителем «Белинвестбанка» на сайте Нацбанка был указан Андрей Бриштелев. Однако на сайте самого банка была недоступна страница с информацией о председателя. Сейчас ее также не удается открыть.
Тем временем на сайте Нацбанка также отсутствует информация о руководителях еще четырех банков — «Статусбанк», «БНБ Банк», «Белгазпромбанк», «Паритетбанк». Ранее мы уже писали, почему возникла такая ситуация. С тех пор постоянный руководитель появился у «Альфа-Банка», на эту позицию вернулся Валерий Смоляк.
Ранее в начале 2021 год специальная комиссия при Нацбанке не аттестовала его на позицию управленца банком, с тех пор он ушел с позиции руководителя банка. Но 12 мая этого года Валерия Смоляка признали соответствующим требованиям, которые выставляют управленцам банка.