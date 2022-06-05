Telegram заблокировал главный канал лукашистов 9 5.06.2022, 8:44

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Как это стало возможным?

Вчера Telegram заблокировал главный канал лукашистов. Пропагандистский канал с десятками тысяч подписчиков заблокировали в Телеграме не просто так. Это реакция на обращение Белорусского Хельсинского комитета, который 12 мая обратился к руководителям Telegram, Apple, Google с просьбой отреагировать на факты нарушения прав детей в белорусском сегменте Telegram-каналами, аффилированными с государством.

БХК в своем послании обращал внимание на практику публикации «покаяльных» видео, участниками которых являются дети.

Правозащитники подчеркивали унижающий достоинство и травмирующий характер этих практик. Ведь на видео, как они говорили, видно, что подростки явно напуганы, можно предположить, что на них оказывалось давление.

Такая практика может оставить глубокий след в психоэмоциональном состоянии ребенка, а также других детей, которые станут свидетелями инцидента или увидят видео, делал вывод Белорусский Хельсинкский комитет.

Как видно по результату, его аргументы были восприняты руководством Telegram как верные и убедительные.

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