В Украине собирают подписи за выдачу гражданства иностранным добровольцам 12 5.06.2022, 12:25

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Включая белорусов.

Для белорусов это чрезвычайно важно, потому что иначе тех, кто попадет в плен, могут выдать на родину и там осудить.

На сайте президента Украины создали петицию с требованием предоставлять гражданство иностранным добровольцам, которые защищают территориальную целостность Украины. Или другой правовой статус, при котором им и их семьям в случае необходимости будет оказываться социальная и правовая защита, как и украинским гражданам.

По нынешнему закону Украины, людям из других стран, которые добровольно присоединились к защитникам, гражданство не дают. Если доброволец получит увечье, попадет в плен или погибнет, он и его семья не получат надлежащей социальной и правовой защиты.

Более 2 000 белорусов пошли в защитники Украины с начала войны. Для них есть дополнительная опасность. Если гражданин Беларуси попадет в плен войск РФ, он будет отправлен в Беларусь. Там его могут приговорить к пожизненному лишению свободы или вообще к смертной казни.

Подписать петицию могут граждане Украины, а также иностранцы, у которых имеется электронная цифровая подпись, налоговый номер и карта в украинском банке.

Необходимо 25 тысяч подписей. Из них собрано более 5500.

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