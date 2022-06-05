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ВСУ постепенно продвигаются и освобождают оккупированный юг Украины

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  • 5.06.2022, 14:30
  • 7,810
ВСУ постепенно продвигаются и освобождают оккупированный юг Украины

Анимированная карта.

Вооруженные силы Украины постепенно оттесняют оккупационные войска Российской Федерации и освобождают захвачен юг страны.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook продемонстрировали, как украинские военные постепенно продвигаются вперед в направлении временно оккупированного Крыма.

"Как ВСУ продвинулись на юге за последнюю неделю. Не очень быстро, но шаг за шагом – возвращаем родную землю под контроль Украины!", - говорится в заметке.

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