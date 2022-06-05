ВСУ постепенно продвигаются и освобождают оккупированный юг Украины

ВСУ постепенно продвигаются и освобождают оккупированный юг Украины3
- 5.06.2022, 14:30
- 7,810
Анимированная карта.
Вооруженные силы Украины постепенно оттесняют оккупационные войска Российской Федерации и освобождают захвачен юг страны.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook продемонстрировали, как украинские военные постепенно продвигаются вперед в направлении временно оккупированного Крыма.
"Как ВСУ продвинулись на юге за последнюю неделю. Не очень быстро, но шаг за шагом – возвращаем родную землю под контроль Украины!", - говорится в заметке.