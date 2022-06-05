Китай нашел путь обхода Беларуси в транзите 5.06.2022, 15:35

Компания METRANS развивает перевозки между Китаем и ЕС по Среднему коридору.

Из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины логистическая компания METRANS развивает перевозки в обход России, пишет телеграм-канал «БОР». Ранее METRANS транспортировал грузы из Китая в Европу Новым Шелковым путем или через Украину, однако из-за вооруженной агрессии РФ начал искать новые маршруты.

Поэтому в первой половине мая METRANS запустил пилотный поезд по Среднему коридору (через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Румынию).

«Поезд был заполнен на 100% и, несмотря на более долгое время в пути, чем по северному маршруту, он прибыл в соответствии со стандартами METRANS на станцию назначения в Мангейме (Германия) вовремя», — отмечается в заявлении компании.

Уже несколько перевозчиков запустили контейнерные маршруты в обход РФ: DB Cargo Eurasia, Maersk и Nurminen Logistics.

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